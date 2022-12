Fergie recuerda el 'embarazoso' momento en que se orinó encima durante una actuación

La cantante Fergie vivió el episodio más bochornoso de toda su carrera profesional en 2005 durante una actuación en San Diego, a la que llegó con el tiempo justo para subir al escenario, lo que le impidió pasar antes por el baño.

"No es que pase siempre, pero en esa ocasión llegábamos tarde, íbamos por la autopista y el tráfico del viernes era horrible. Al llegar tuvimos que subir directamente al escenario. Arrancamos con 'Let's Get It Started', estaba corriendo y saltando como una loca. Mi adrenalina estaba a tope y ¡dios! desearía que nunca hubiera pasado. ¡Fue muy embarazoso!", recordó Fergie en el programa 'Ebro in the Morning' de la emisora Hot 97.

Publicidad

El incidente dejó con una visible mancha de humedad el pantalón de la artista y aunque en un principio trató de hacer creer que se trataba de sudor, tuvo que admitir finalmente lo que había ocurrido.

Con todo, Fergie no ha sido la única en sufrir algún percance sobre el escenario, ya que durante la actuación que Christina Aguilera ofreció en 2012 en el funeral de Etta James un líquido muy sospechoso empezó a descender por su pierna, si bien sus representantes insistieron en que fue debido al exceso de spray para el bronceado que utilizó la artista.