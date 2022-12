Felicity Jones no sabe qué vestido llevar a los Óscar

La inglesa Felicity Jones está nominada al Óscar a Mejor Actriz por su interpretación de Jane, la mujer de Stephen Hawking, en 'La Teoría del Todo', y aunque falten pocos días para la gala aún no ha decidido qué vestido llevará.

"[¿Qué voy a vestir?] Esa pregunta me lleva a entrar en estado de pánico. No sé qué llevar puesto. ¡Sientes que es como ir a una boda con todos tus amigos famosos! Voy a coger algo que sea cómodo", contó a la revista Time Out.

Publicidad

Felicity está encantada porque en la ceremonia del próximo 22 de febrero estará acompañada por muchas caras familiares, como su compañero en la cinta del célebre físico, Eddie Redmayne -quien podría ganar el Óscar a Mejor Actor-, Benedict Cumberbatch o Keira Knightley, todos ellos británicos triunfadores en Hollywood.

"Está siendo genial ir a las ceremonias de premios con compatriotas. Estamos viviendo todo esto juntos", añadió.