Fatboy Slim sueña en portugués

El conocido DJ Fatboy Slim, cuyo nombre real es Norman Cook, pasó tanto tiempo trabajando en su disco 'Fatboy Slim Presents Bem Brasil', inspirado en tierras cariocas, que terminó por "soñar en portugués", a pesar de que en la vida real no habla ni una palabra del idioma.

"Como me pasé muchas horas trabajando en ese proyecto comencé a soñar en portugués, algo increíble porque no hablo portugués. Es terrible. Entiendo algo [el idioma], pero tratar de hablar... Puedo decir algo a un brasileño con mi mejor acento brasileño y me miran como ¿qué? El portugués es como el español hablado por un ruso borracho", explicó.

Es habitual que Fatboy Slim actúe en Sudamérica, donde siempre es bien recibido, hasta el punto de llegarse a congregar 300.000 personas para escucharle, lo que le hace sentirse muy nervioso.

"Brasil nos aceptó muy bien y el DVD de 'Big Beach Boutique' vendió más ahí que en el resto del mundo. Nos pidieron que diéramos un concierto. Eso fue en 2004. [La respuesta de la gente] te deja alucinando y hasta te hace temblar las rodillas", afirmó.

El artista británico está particularmente sorprendido por el éxito que ahora tiene cuando echa la vista atrás y recuerda cómo fueron sus comienzos.

"Si te fijas ahora en los espectáculos que hacemos, con un componente audiovisual tan importante, y lo comparas con lo de antes, cuando era solo yo con una mesa y dos tocadiscos... Pero era algo grande. Lo solía hacer así cuando vivía en Brighton, donde al menos me sentía entre amigos".