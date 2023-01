Famoso versus famoso: las peleas de 2015

Además de fama, si hay algo que sobra a los personajes más célebres es el ego, por lo que no solo las bodas o nacimientos son noticia, sino también sus peleas. Este año hemos sido testigos de cómo fuertes personalidades se enfrentan entre sí a golpe de declaraciones o publicaciones en redes sociales.

Por ejemplo, la controvertida Nicki Minaj llamó a Miley Cyrus "zor*a" en los MTV Video Music Awards de este año y le recriminó que usara la cultura afroamericana para promocionar su carrera musical. La estrella del hip hop afirmó que Cyrus no debería apropiarse de la cultura negra si no está dispuesta también a involucrarse en los problemas de las personas de color. Después, Miley -que presentaba la ceremonia- recriminó a Nicki su tono "poco educado" y el hecho de estar siempre buscando "guerra".

Pero su rifirrafe con Miley no fue el único encontronazo de Nicki Minaj en los MTV Video Music Awards ya que también fue protagonista de un conflicto vía Twitter con Taylor Swift. La rapera desahogó su rabia en la red social al no ser nominada al premio "Mejor vídeo del año" escribiendo: "Si tu vídeo muestra a mujeres con cuerpos muy delgados, serás nominado a vídeo del año". Taylor -nominada a nueve categorías- se dio por aludida y contestó a la cantante: "Yo no he hecho nada más que quererte y apoyarte. No es propio de ti poner a las mujeres en contra. Quizás fue uno de los hombres el que te quitó tu lugar". La polémica se saldó con tuits de ambas artistas recalcando el amor que se profesaban la una por la otra.

En estos mismos premios la actriz Rebel Wilson se negó a presentar con Kendall y Kylie Jenner porque "representaban" cosas diferentes a ella además de ser "famosas sin tener talento". La intérprete de 35 años no solo piensa eso de Kendall y Kylie, sino que lo hace extensible a la hermana más conocida del clan, Kim Kardashian, célebre por un vídeo sexual, no por trabajar "duro".

Las Kardashian también fueron el blanco de las bromas de la humorista Amy Schumer en su monólogo en el programa 'Saturday Night Live' este octubre cuando sugirió que las mujeres no debían idealizar a las famosas que cambian su apariencia a través de la cirugía plástica, en concreto refiriéndose a las Kardashian. A Khloé no le hicieron gracia los comentarios de Amy, a los que contestó en un tuit: "No hay necesidad de destrozar a otros para hacerte sentir más grande. Te hace más pequeña. Estoy en un viaje saludable. No me importa el odio".