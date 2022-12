Fallece protagonista de Rápido y Furioso en un accidente de tránsito

Walker hacía parte de la séptima versión de "Rápido y Furioso", junto a Vin Diesel, que será estrenada el próximo año. Su fallecimiento ha provocado conmoción en todos los fanáticos.

"Es con verdadero pesar en el corazón que debemos confirmar que Paul Walker murió en un trágico accidente de automóvil, mientras asistía a un evento de caridad de su organización 'Reach Out Worldwide'", confirmaron sus representantes, a través del Facebook oficial del artista.

El actor estadounidense, que ganó diferentes distinciones por interpretar a un expolicía envuelto en carreras clandestinas, tenía cuarenta años y una hija de quince.

Aunque todavía no es claro cómo sucedió el accidente, sí se confirmó que era el copiloto de uno de sus amigos, que también falleció.

"Tengo el corazón roto ahora mismo. No puedo procesar nada", aseguró James Wan, director de la película, a través de su cuenta de Twitter.

I am so beyond heartbroken right now. I can't process anything.

— James Wan (@creepypuppet) diciembre 1, 2013



