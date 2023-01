Excéntrico: famoso rapero gasta 10 mil dólares en un club de striptease

Ahora que es un hombre completamente libre tras finalizar su período de cuatro meses de arresto domiciliario, el rapero Gucci Mane (39) no tiene reparo alguno a la hora de sacar a relucir en público su vena más hedonista, o al menos eso se desprende de su reciente salida nocturna por la ciudad de Nueva York en la que acabó gastándose 10.000 dólares en el famoso club de striptease Ace, como revela el portal TMZ.

Este mismo miércoles -un día después de que expirara su reclusión forzosa- el polémico artista se dejó ver saliendo de la sede de la emisora de radio Sirius XM para dirigirse al citado establecimiento junto a su novia, Keyshia Ka'oir.

Publicidad

Eso sí, fuentes cercanas al intérprete han señalado al mismo medio que Gucci no llegó a probar ni una sola gota de alcohol en toda la velada, lo que no significa que no quisiera tener un generoso gesto con los amigos que le acompañaban -entre los que se encontraban sus compañeros de profesión Fabolous, Metro Boomin and Uncle Murda-, al comprarles hasta diez botellas de alcohol.

Pero como protagonista absoluto de la salida nocturna, Gucci pudo disfrutar de un exclusivo regalo creado expresamente para él, una "tarta de bienvenida" elaborada por el reconocido pastelero Nerwan Khalife y valorada en 975 dólares (870 euros) por los 24 quilates de oro que la decoraban.

El citado portal también ha obtenido un vídeo que muestra cómo Gucci -quien lanzó su noveno álbum, 'Everybody Looking', el pasado julio- y su novia hicieron alarde de la cantidad de billetes que llevaban encima para tirárselos a las empleadas del local mientras estas desplegaban todos sus encantos.

Antes de salir de la cárcel cuatro meses antes de cumplir la sentencia completa de 39 meses, el rapero se encontraba en una prisión federal del estado de Indiana desde septiembre de 2013 por haber violado una libertad condicional anterior.

Publicidad

El abogado del estadounidense, Drew Findling, aseguraba que su equipo legal ya había presentado una moción para reducir el tiempo en prisión a seis meses, por lo que el cantante acabó saliendo el pasado mes de mayo.

Por: Bang Showbiz