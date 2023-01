¿Exagerada? Selena Gomez prohíbe a los invitados de sus fiestas que lleven alcohol

A pesar de que han pasado ya cuatro meses desde que Selena Gomez protagonizara una estancia de dos semanas en una clínica de rehabilitación para combatir los brotes de ansiedad y depresión que había venido experimentando anteriormente, ligados estos al impacto emocional que se deriva de la enfermedad de Lupus que padece, la intérprete ha vuelto a demostrar que su estado de salud sigue encontrándose en lo más alto de su lista de prioridades al organizar este fin de semana una fiesta completamente exenta de bebidas alcohólicas.

La decisión no debería resultar del todo sorprendente teniendo en cuenta que la artista de 25 años está preparando su regreso por todo lo alto a la industria de la música -como dejó patente este domingo al actuar a dúo con Taylor Swift en un concierto de la gira mundial de la segunda- y que es plenamente consciente de que el alcohol supone un importante factor de riesgo para su bienestar físico, mental y, por supuesto, también profesional.

Sin embargo, dado que el evento del que fue anfitriona este fin de semana fue concebido para celebrar el cumpleaños de una de sus mejores amigas, cuya identidad no ha trascendido por el momento, sí que resulta algo chocante que, en lugar de limitarse a tomarse ella unos refrescos, prohibiera tajantemente a todos y cada uno de los asistentes que trajeran a su casa cualquier bebida potencialmente peligrosa: "No había nada de alcohol en la fiesta por órdenes de Selena. En estos momentos Selena está decidida a cuidarse y a evitar cualquier tentación", ha explicado una fuente al diario The New York Post.

A lo largo del último año, la que fuera estrella de la factoría Disney ha atravesado un sinfín de contratiempos motivados por la enfermedad autoinmune contra la que ha venido batallando, hasta el punto de tener que someterse el pasado mes de agosto a un delicado transplante de riñón que, como ella misma aseguraba poco más tarde, solo fue posible gracias a la generosidad de la donante Francia Raisa, actriz y amiga personal de la cantante.

Sin embargo, este fin de semana la también actriz no se olvidó de agradecer en público a una de sus compañeras más queridas de la industria, la citada Taylor Swift, al atribuirle a ella y a su familia un papel fundamental en el proceso de recuperación anímica por el que ha venido navegando desde entonces.

"Quiero aprovechar para decir gracias a la que ha sido mi mejor amiga durante los últimos doce años, casi trece. Y la razón por la que ha sido una de mis mejores amigas en todo este tiempo es porque nunca, jamás, me ha juzgado por las decisiones que he tomado en la vida. Siempre ha estado a mi lado cuando lo necesitaba, me ha animado cuando no tenía nada por lo que sentirme animada. No sé si habría podido ser tan fuerte como lo soy ahora sin ti y sin tu familia, porque la verdad es que me has cambiado la vida", le dirigió sobre el escenario del 'Reputation World Tour' a su paso por la localidad californiana de Pasadena.

Por: Bang Showbiz

