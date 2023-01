Ex Spice Girl se disculpa por su decisión de abandonar el grupo en 1998

Aunque la cantante Geri Horner ha sido una de las componentes de las Spice Girls que más se ha esforzado en los últimos tiempos por volver a reunir a la famosa banda sobre los escenarios, un usuario de la red social Twitter no ha tardado en recordarle este jueves que fue ella la que hizo peligrar el futuro del grupo en primer lugar con su decisión de abandonar a sus compañeras en 1998 para iniciar lo que parecía ser una prometedora carrera en solitario.

Coincidiendo con el 19 aniversario del anuncio de su marcha, una noticia que primero dejó helados a sus fans y después generó una especie de histeria colectiva entre sus más acérrimos, la propia intérprete ha querido abordar personalmente este delicado episodio de su trayectoria por medio de la escueta respuesta que le ha dedicado al internauta que ha sacado el tema a colación.

"Hoy se cumplen 19 años desde que Geri Halliwell [su apellido de soltera] anunció que dejaba las Spice Girls en medio de su gira mundial", le dirigió el mencionado tuitero con un punto de rencor, a lo que la británica contestó: "De verdad que siento mucho todo aquello... Pero al final todo salió bien, como siempre me dice mi madre", escribió para zanjar definitivamente el asunto.

Nueve años después de la conversión del entonces quinteto en cuarteto, las Spice Girls regresaban en 2007 a los escenarios de todo el mundo con un nuevo periplo de conciertos que -con Geri ya de vuelta al constatarse que su aventura en solitario no había alcanzado el éxito esperado- volvió a reconciliar a la vocalista inglesa con su público original. En 2012, las cinco 'chicas picantes' volvían a presentarse ante el mundo con una memorable actuación en la ceremonia de clausura de las Olimpiadas de Londres que, por desgracia, no parece que vuelva a reeditarse jamás.

Esa es al menos la sensación que han dejado las carismáticas artistas al revelar que no habían logrado llegar a un acuerdo para conmemorar el 20 aniversario del lanzamiento de Wannabe con una serie de actividades especiales. A diferencia del entusiasmo con el que Mel B, Emma Bunton y la propia Geri revelaban sus planes de propiciar un nuevo reencuentro, tanto Victoria Beckham como Mel C no tardaron en desvincularse del proyecto al considerar que esa etapa de sus vidas ya había llegado a su fin y tocaba mirar hacia el futuro.

