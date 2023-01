Ex de Kanye West rompe el silencio y revela los gustos sexuales del rapero

El rapero Kanye West ha respondido a la exstripper y modelo Amber Rose -con quien mantuvo una relación sentimental de 2008 a 2010 antes de casarse con Kim Kardashian- después de que esta afirmara en su cuenta de Twitter que, durante el tiempo que duró su romance, a él le gustaba que jugara con su "agujero del c**o".

"Las ex pueden ser unas locas. Lo único que necesitan saber es que nunca las dejo jugar con mi agujero del c**o... No es algo que haga. Siempre me mantengo alejado de esa área", tuiteó Kanye.

De paso, el polémico artista también ha desvelado que es un gran aficionado a las fotos y los vídeos subidos de tono.

"No me va esa mi*rda... Lo mío son las fotos y los vídeos. Mi mujer y yo compartimos un tipo de amor que puede lograr que las ex se conviertan en amigas", añadió.

De esta forma Kanye ha desmentido el mensaje publicado por Amber en su perfil de Twitter después de que el rapero involucrara a su hijo Sebastian (2) en la discusión que mantuvo este miércoles con Wiz Khalifa -exmarido de Amber y padre del pequeño- en Twitter.

"Ohhh, Kanye, ¿estás enfadado porque ya no me tienes a mí para que juegue con tu agujero del c**o?", afirmó Amber.

El enfrentamiento entre los dos raperos comenzó cuando Wiz se burló en las redes sociales de la decisión de Kanye de cambiar el título de su próximo álbum de 'SWISH' a 'Waves' porque, desde su punto de vista, suponía un plagio del trabajo de Max B.

"Toma este KK y sé tú mismo", le recomendó Wiz, refiriéndose a la variedad de cannabis que él comercializa: Khalifa Kush.

Sin embargo, Kanye malinterpretó el tuit, asumiendo que era un intento de humillar públicamente a su mujer Kim Kardashian. En respuesta, el rapero publicó más de 30 mensajes que incluían alusiones a la carrera profesional de Wiz y a su vida personal.

"Para empezar: tú robaste toda tu m*erda de [Kid] Cudi", escribió Kanye, para continuar con una serie de tuits que mencionaban la fallida relación de Wiz con Amber y la pensión de manutención que ella recibe de su exmarido: "Tercero: nadie que yo conozca ha escuchado tus discos enteros. Cuarto: dejaste que una stripper te atrapara. Quinto: sé que te enfadas cada vez que miras a tu hijo y recuerdas que esa chica te va a tener atrapado durante 18 años".

Aunque Kanye más tarde se disculpó por la "confusión" tras darse cuenta de que las siglas 'KK' se referían a la marca de cannabis de Wiz y no a su mujer Kim, Amber no ha dudado en criticarle duramente por involucrar a un niño en una discusión entre dos adultos.

"Yo nunca hablaría de niños en una discusión. Eso simplemente demuestra el tipo de persona que es. Aunque él haya dicho cosas acerca de mi hijo yo no he mencionado a los suyos. No voy a hacerlo. Esto es ridículo. Son bebés inocentes. No deberías hablar jamás acerca de un bebé. Eso simplemente demuestra lo j*didamente ridículo que es [Kanye]", ha explicado Amber en un fragmento de su entrevista al podcast 'Allegedly' -que se emitirá hoy viernes- obtenido por el portal TMZ.

Por: Bang Showbiz