Ex de Cory Monteith quiere ayudar recuperar a Zac Efron

La sobredosis de heroína que provocó la trágica muerte de su pareja, Cory Monteith, el pasado julio ha hecho que Lea Michele sienta una profunda empatía por Zac Efron en la batalla que el actor ha emprendido contra sus adicciones, lo que explica que la joven intérprete se haya puesto en contacto con su amigo para ofrecerle toda su colaboración y ayudarle así a sobrellevar las dificultades que afrontará tras su paso por rehabilitación.

"Lea llamó por teléfono a Zac para decirle: 'Estoy aquí si me necesitas'. Le aconsejó que se tomara el asunto muy en serio y que contratara a un profesional que le controlara las 24 horas del día, además de recomendarle que rompiera todo tipo de relación con aquellas personas que no se preocupan en absoluto de su bienestar", reveló a la revista LOOK una fuente cercana a la estrella televisiva.

La tristeza que invade a Lea Michele cada vez que recuerda la repentina muerte de su pareja, y el hecho de no haber podido hacer nada para evitarla, es el motor que impulsa a la actriz a afrontar con determinación la tarea de situar a Zac Efron de vuelta en el buen camino, una actitud que también deja entrever la gran sintonía que existe entre dos artistas que compartieron pantalla en la cinta 'Noche de fin de año'.

"Lea debe de sentirse muy triste porque no pudo impedir que Cory acabara sucumbiendo a sus adicciones. Debido a la estrecha relación que les une, lo último que Lea quiere ahora es que su amigo Zac corra la misma suerte", explicó el citado informante.

La disponibilidad que ha mostrado Lea y sus palabras de cariño hacia el guapo actor han hecho que Zac le haya agradecido profundamente su apoyo y le haya prometido que la mantendrá informada sobre su estado en todo momento, recurriendo a su ayuda cuando lo considere necesario.

"Zac se alegró muchísimo del interés de Lea. Los dos tienen planes de acudir a sesiones de yoga juntos en Los Ángeles este año, y él le prometió que hablarían de su estado de ánimo cada semana por teléfono o por correo electrónico", desveló al mismo medio.

Por: Bang Showbiz