Eva Mendes vive el duelo de su perro y le hace un homenaje en Instagram

La actriz Eva Mendes aún no ha superado la muerte de su mascota, un simpático pastor alemán llamado Hugo, hace más de un año y ahora ha querido dedicarle un bonito homenaje en su cuenta de Instagram después de que muchos de sus seguidores le preguntaran por él tras publicar este lunes una foto de George, el perro de su pareja Ryan Gosling, padre de su hija Esmeralda (8 meses).

"Me ha hecho muy feliz que tantos de vosotros preguntarais por Hugo ayer. Pero tristemente mi Hugie falleció hace cosa de un año. Siempre tendré el corazón roto sin él", escribió la intérprete sobre su querido acompañante perruno, que falleció con nueve años.

Publicidad

Eva también ha ofrecido algunos detalles sobre cómo se ha adaptado el perro de Ryan a la nueva situación familiar tras la llegada de su pequeña.

"George es muy dulce con ella", aseguró la actriz en respuesta al mensaje de uno de sus seguidores, que le preguntó qué tal se lleva su mascota con Esmeralda.

Para Eva resulta toda una suerte que George haya asimilado tan bien la llegada de un nuevo miembro a la familia y no le esté dando aún más trabajo, ya que su famosa dueña no cuenta con ninguna ayuda externa a la hora de cuidar de su hija.

"Soy madre a tiempo completo, no tengo niñera. No importa lo cansada que esté, simplemente hago lo que sea necesario", revelaba la actriz en una entrevista a la revista In Style.

Publicidad

Por Bang ShowBiz