Eva Mendes teme decepcionar a las mujeres con su línea de ropa

Además de cosechar grandes éxitos en la gran pantalla, la atractiva actriz Eva Mendes está dispuesta a triunfar en la competitiva industria de la moda con su primera línea de ropa en colaboración con la firma New York & Co. que saldrá a la venta mañana jueves y con la que pretende cautivar al gran público femenino.

"Cuando New York & Co. me ofreció esta oportunidad no me lo pensé. Me encanta la firma, sus prendas y sobre todo que hacen ropa accesible a cualquier mujer; alejada de la exclusividad", confesó la intérprete en una entrevista a la edición estadounidense del diario digital Huffington Post.

Aunque la artista ha disfrutado como nunca entre patrones, telas y bocetos, lo que realmente le preocupa es la reacción que van a tener sus clientas ante su nueva colección.

"El mayor reto fue conocer qué es lo que les gusta a las mujeres. Me he tomado esto muy en serio. Son prendas que no dudaría en ponerme. Mis hermanas siempre confían en mí para aconsejarlas, pero estoy deseando saber cuál es la reacción del resto de mujeres, lo que les gusta y lo que no de la colección. ¡Espero no decepcionarlas!", aseguró.

A pesar de que la novia de Ryan Gosling asegura no tener ningún secreto de belleza, su cabello siempre luce perfecto en todas sus apariciones públicas gracias a la aplicación de acondicionador, un ritual de belleza que procura realizar cuando su pareja no está delante, ya que el aspecto no es nada favorecedor.

"Pones acondicionador en tu cabello antes de irte a dormir, por la mañana te duchas y listo. ¡Un pelo perfecto! Pero aplícatela una noche en la que tu novio no esté porque la capa de acondicionador no es nada sexy", aconsejó entre risas.

Aunque la actriz Eva Mendes muestra su carácter más extrovertido a la hora de hablar sobre sus proyectos profesionales, su hermetismo sale a la luz cuando el tema de conversación gira en torno a la relación sentimental que mantiene con el también actor Ryan Gosling, asunto que le ha costado algún encontronazo con la prensa, deseosa de saber los detalles de su noviazgo.

"Me puedes preguntar sobre mi novio, pero no te voy a contestar", contestaba recientemente a la revista Lucky.

La intérprete tiene tan claro que no quiere hablar sobre su vida privada que ha prohibido a los periodistas abordar dicho tema en sus entrevistas y, lo que es más curioso, su propia madre se ve obligada a enterarse de las novedades que surgen en torno a su hija a través de los populares motores de búsqueda de internet.

"La forma que tiene mi madre de seguir mis pasos es buscándome en internet y yo siempre le digo: 'Mamá, ¡deja de buscarme en Google!'", confesó la artista en la misma publicación.

Por: Showbiz