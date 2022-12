Eva Mendes quedó 'traumatizada' a los 13 años

La verdadera razón que empuja a Eva Mendes a vestirse de forma impecable incluso cuando no tiene planeado salir a la calle no es la coquetería, sino el trauma que desarrolló en su adolescencia cuando su hermana mayor le obligó a ponerse el vestido de dama de honor más "monstruoso" del mundo.

"Mi hermana me hizo algo terrible cuando tenía 13 años. Hizo que tanto yo como el resto de sus damas de honor nos pusiéramos unos vestidos rosas de tafetán con mangas de farol monstruosos. ¡Creo que jamás la perdonaré por ello!", reveló la actriz en una entrevista al portal Who What Wear.

Sin embargo, Eva -madre de Esmeralda (6 meses) junto a su pareja Ryan Gosling- es muy consciente de que no todas las mujeres comparten su afición por ofrecer siempre el mejor aspecto posible, por lo que ha querido disculparse públicamente recurriendo al humor después de asegurar hace unos días que los pantalones de chándal son "la primera vez causa de divorcio" en Estados Unidos.

"Queridos pantalones de chándal preferidos. Únicamente estaba bromeando cuando dije que sois la primera causa de divorcio. Todo el mundo sabe que los crocs naranjas son la principal causa. De todas formas, fue una broma de mal gusto y me sentiría muy mal si tú o alguna otra persona pensara que lo dije en serio. Gracias por comprenderlo, pantalones de chándal", escribía la intérprete en su cuenta de Instagram, a lo que su pareja Ryan respondió con otro mensaje en su cuenta de Twitter: "Obviamente lo de los pantalones de chándal era una broma. Yo llevo unos ahora mismo. Eso es, estoy tuiteando en chándal. ¡Mi**da! Ya he hablado demasiado...".