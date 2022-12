Eva Mendes puede comer de todo sin engordar

Por si no era suficiente con la impresionante belleza de Eva Mendes para convertirse en una de las mujeres más envidiadas del mundo, ahora la actriz ha revelado que no necesita renunciar a sus platos favoritos para lucir una impresionante figura nueve meses después de dar a luz a su primera hija, Esmeralda, junto a su pareja Ryan Gosling.

"Creo que puedes comer todo lo que quieras siempre que sea con moderación", afirmó la intérprete durante una charla con sus fans en Facebook, durante la que reconoció, eso sí, que practica deporte de forma regular: "Hago ejercicios de cardio y pesas tres veces por semana".

Publicidad

A pesar de que Eva puede permitirse utilizar los productos de belleza más exclusivos, ella confía más en los remedios caseros para cuidarse.

"Utilizo aceite de coco y un paño húmedo [para desmaquillarme]... Sí, yo también me he apuntado a la tendencia del aceite de coco, lo utilizo para todo. Además, bebo agua caliente con limón cada mañana antes del café y me mantengo hidratada durante todo el día, lo que me ayuda a sentirme saludable y a que mi piel luzca mejor", afirmó.

Entre los secretos de belleza más peculiares de la actriz se encuentra su manía de ducharse después y no antes de maquillarse.

"Aunque parezca increíble, después de aplicarme el maquillaje, si realmente quiero que me dure todo el día, me ducho con agua caliente durante un minuto y dejo que se fije. Sé que suena raro, pero a mí me funciona".