Eva Mendes confesó que se siente 'culpable' por volver al trabajo

Al igual que otras muchas madres que se ven obligadas a compaginar de la mejor forma posible sus responsabilidades familiares con aquellos compromisos profesionales que tan necesarios les resultan para sentirse aún más realizadas, a la actriz Eva Mendes le invade con cierta frecuencia un profundo complejo de 'culpa' cada vez que tiene que separarse de sus hijas Esmeralda y Amada -fruto de su matrimonio con Ryan Gosling- y poner rumbo al set de rodaje.

Publicidad

"Oh Dios mío, no sé por qué nadie te avisa de la culpa tan grande que sientes cuando decides volver al trabajo y poner algo de distancia entre tus hijas y tú", confesó la estrella de origen cubano al portal de noticias 'Entertainment Tonight', antes de admitir que no sigue ningún tipo de plan concreto a la hora de afrontar con éxito todas las labores que pueblan su día a día.

Mira también: Eva Mendes confesó el motivo por el cuál no acompañó a Ryan Gosling en los Óscar

"La verdad es que no sé cómo encuentro el equilibrio, y a veces no sé si de verdad lo he conseguido. Cada día es una lucha constante en ese sentido, ¿sabes?", añadió.

Sin embargo, aquellos momentos de tristeza que experimenta cada vez que sale de casa para iniciar una nueva jornada de trabajo no han sido ni serán nunca un obstáculo para que Eva pueda seguir cultivando su carrera cinematográfica con normalidad, ya que la intérprete ha asumido finalmente que esa es una de las inevitables consecuencias que se desprenden de la maternidad.

Publicidad

"Evidentemente me cuido mucho y tengo mis propios intereses personales y profesionales, a los que también necesito dedicar tiempo. También sé que tengo que cuidar de ellos [su familia], y en general creo que puedo hacerlo todo. Pero esa culpa siempre planea sobre mí, no lo puedo evitar y creo que me acompañará el resto de mi vida", se sinceró en la misma entrevista.

Publicidad

Por: Bang Showbiz