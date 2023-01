Eva Longoria y José Bastón no están intentando adoptar un niño

La actriz Eva Longoria no comprende de dónde han surgido los rumores de que ha iniciado los trámites para adoptar un niño junto a su prometido, el empresario mexicano José Bastón, ya que es una información completamente falsa.

"Sí que hay un rumor que me gustaría aclarar... Alguien ha dicho que vamos a adoptar. No es verdad, no sé de dónde ha salido eso", afirmó la intérprete en el programa 'Extra', donde habló además de su relación con los tres hijos de José, Natalia (20) y los gemelos Jose y Mariana (12): "Son maravillosos, los adoro".

Lo que sí es cierto es que José se esforzó al máximo a la hora de organizar todos los preparativos para proponerle matrimonio a Eva el pasado mes de diciembre.

"Estábamos en Dubái, no esperaba que sucediera allí... Me pilló por sorpresa al 100%. Él es muy romántico y dulce y amable, y se esforzó mucho preparándolo todo y fue impresionante. Había camellos, y un pájaro... Hubo muchos animales involucrados en la pedida de mano. Fue precioso, romántico e increíble", explicó.

Los planes de Eva tras pasar por el altar con José no incluyen convertirse en madre porque siente que su vida ya "está completa" sin niños.

"Debería estar pensando ya en eso, pero siento que mi vida está completa. No tengo la sensación de que nos estemos perdiendo algo solo porque no tenemos un bebé. Nos sentimos realizados. Si aún queda algo por llegar, entonces sería la guinda del pastel", confesaba anteriormente en una entrevista a People.