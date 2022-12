Eva Longoria vuelve a 'meterse en problemas' por culpa de un anillo

La actriz Eva Longoria no aprende la lección y ha tenido que volver a aclarar que no está comprometida con su novio, el empresario mexicano José Bastón, después de hacer saltar las alarmas en torno a una posible boda tras compartir en las redes sociales una foto de su estancia en Australia en la que luce un anillo similar a una alianza en el dedo anular.

"No es la primera vez que han dado esta misma noticia. Es sencillamente uno de mis anillos favoritos de Martin Katz que generalmente suelo llevar en el dedo índice, pero cuando viajo me hincho tanto que lo muevo de un dedo a otro. Pronto voy a tener que ponérmelo en el meñique por culpa de toda la retención de líquidos que estoy acumulando en los aviones. No tenemos ningún anuncio que hacer. Estamos felices y bien", aseguró Eva en el programa australiano 'Today'.

La joya en cuestión es la misma que ya metió a Eva en problemas a principios de este año, cuando salió a la luz la noticia de que había pasado por el altar y estaba esperando su primer hijo junto a su pareja.

"No, no estoy embarazada. Llevo embarazada como tres años, ¡y casada! Me he casado ya como ocho veces. Lo divertido es que es culpa de este anillo. No paro de ponérmelo en el dedo anular porque el índice se me ha hinchado por alguna extraña razón: creo que estoy engordando... Ahora ya no encaja en ese, donde siempre lo llevaba. Creo que es mi culpa, estoy confundiendo a la gente", aseguraba la intérprete en el programa 'Extra TV'.