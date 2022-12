Eva Longoria viaja a Cannes con un equipaje extremadamente pesado

La actriz Eva Longoria no es de esa clase de personas que viajan ligeras de equipaje, y no le avergüenza reconocerlo. Para desplazarse hasta la Costa Azul y acudir al festival de cine de Cannes, Eva ha necesitado cuatro maletas tamaño baúl, dos maletas de mano y un bolso para guardar toda su ropa y sus enseres personales. Y lo más sorprendente de todo es que, en comparación con años anteriores, en esta ocasión ha conseguido reducir el número de bultos que la han acompañado.

"Cannes, ¡allá voy! Y con menos equipaje que el año pasado...", anunció a través de sus redes sociales.

¿Y qué llevaba Eva consigo en todas esas maletas? Pues una serie de conjuntos que están logrando posicionarla una vez más en la lista de las más elegantes del certamen. La actriz se convirtió en el centro de atención de todos los paparazzi a su llegada este jueves al hotel Martinez, situado en el famoso Boulevard de la Croisette, gracias a su amplia sonrisa y a la impresionante silueta que lucía con una camisa y una falda lápiz en tono blanco.

Como detalle, cabe destacar que Eva decidió cambiarse de ropa en pleno vuelo, visto cómo apareció en la terminal del aeropuerto de Niza enfudada ya en ese conjunto, mucho más elegante que el pantalón caqui y la camiseta que llevaba puestos en las fotografías que compartió con sus fans a través de las redes sociales antes de tomar su avión hacia Francia.

En los ratos libres que le dejen sus compromisos profesionales durante su estancia en Cannes, Eva estará aprovechando sin duda para practicar su francés, un idioma que aprendió mientras todavía estaba casada con el jugador de baloncesto Tony Parker.

"Es lo peor, siempre quiere hablar en inglés. Intento recordarle [que tiene que hablar conmigo en francés], pero siempre se le olvida y me dice que es más fácil y rápido hablar en inglés. Pero yo quiero entenderle. Yo no podía hablar francés antes de conocer a Tony. Lo único que sabía decir es: 'Me llamo Eva'. Así que fui a una escuela de verano, iba cinco horas al día", explicaba Eva a PEOPLE en 2006.

Por: Bang Showbiz