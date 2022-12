Eva Longoria: una discreta turista por las calles de Londres

Aunque la imparable Eva Longoria está sumida en diversos proyectos profesionales que absorben por completo su agenda laboral, como la grabación de la serie 'Mother Up' y la producción de otros formatos televisivos, la actriz sigue totalmente comprometida con su labor solidaria y, en concreto, con el movimiento filantrópico de la fundación Global Gift que ahora le ha llevado a presentarse en Londres: ciudad donde mañana martes presidirá una exclusiva gala para recaudar fondos en beneficio de varias asociaciones sin ánimo de lucro.



Pero antes de dedicarse por completo a agasajar a sus invitados y a esos asistentes que están dispuestos a abonar cantidades comprendidas entre los 1 200 y los 17 000 euros para hacerse con una mesa y disfrutar al máximo de la experiencia, la estrella de 'Mujeres Desesperadas' ha decidido aprovechar su presencia en una de las metrópolis más turísticas del mundo para visitar algunos de sus espacios más representativos, y lo ha hecho a través de un paseo matinal en el que ha contado con la inestimable compañía de su adorado Ken Paves.



"Mirad en qué parte del mundo me encuentro. ¡Ya estamos todos en Londres! Hace un frío horroroso, pero mi hermana Esme, mi madre y yo ya estamos haciendo turismo por las calles", escribió en su perfil de Twitter para avisar a sus fans británicos de que ya había puesto un pie en la ciudad del Támesis. "Aquí estamos Ken Paves y yo haciendo el tonto por las calles de Londres. No sé cómo podemos movernos con este frío", escribió a continuación para compartir con sus admiradores el entusiasmo que sentía por la inminente llegada de su próximo evento solidario.



Al igual que el año pasado, la Global Gift Gala reunirá en el céntrico hotel ME de la capital británica a un nutrido grupo de personalidades que apoyará con su asistencia los proyectos altruistas en los que está inmersa la diva televisiva, en este caso su estrecha colaboración con la campaña solidaria 'Children In Need' de la BBC y con la organización sin ánimo de lucro Caudwell Children, dos proyectos destinados a ayudar a los sectores más desfavorecidos de la población y, especialmente, a los niños en riesgo de exclusión.



Si en la edición anterior Eva se vio arropada por artistas como Mel B -excomponente de las Spice Girls- el rapero Will.i.am o la modelo Sylvie van der Vaart, en esta ocasión la intérprete compartirá protagonismo con otras estrellas como las cantante Nicole Scherzinger y Pixie Lott, así como sus buenas amigas Alina Peralta y María Bravo, organizadoras habituales de todos los actos relacionados con el movimiento Global Gift.



"Estoy muy emocionada por la oportunidad de seguir trabajando con movimientos destinados a construir un mundo mejor. Estoy deseando que llegue una noche de filantropía que será inolvidable y que ayudará a mejorar la vida de muchas personas", anunció la comprometida intérprete en su espacio de la red social.

Fuente: Bang Showbiz

