Eva Longoria todavía no se siente lista para crear una familia

La actriz Eva Longoria no se cansa de repetir que, por mucho que suene el río, no siempre lleva agua y ella por el momento no tiene planes para casarse con su pareja José Bastón ni para formar una familia con él, por mucho que durante las últimas semanas se haya especulado con ambas posibilidades.

"No, no estoy embarazada. Llevo embarazada como tres años, ¡y casada! Me he casado ya como ocho veces", ironizó la intérprete a su paso por el programa 'Extra TV', reconociendo sin embargo que en ocasiones ella misma da pie sin pretenderlo a esos rumores al lucir constantemente un anillo tipo alianza en su dedo anular: "Lo divertido es que es culpa de este anillo. No paro de ponérmelo en el dedo anular porque el índice se me ha hinchado por alguna extraña razón: creo que estoy engordando... Ahora ya no encaja en ese, donde siempre lo llevaba. Creo que es mi culpa, estoy confundiendo a la gente".

Publicidad

A punto de cumplir los 40, Eva no tiene ningún miedo a envejecer por la "sabiduría" que ha ganado a lo largo de los años.

"Estoy muy emocionada, ¡tengo ganas de que lleguen los 40! Me encanta envejecer por la sabiduría que ganas. Me encantaría poder tener esta mentalidad en mi cuerpo de los 20 años", añadió.

Desde luego, la edad no ha conseguido acabar con la incombustible energía de la actriz, que en la actualidad compagina su labor filantrópica con su regreso a la pequeña pantalla para protagonizar la serie 'Telenovela' y sus viajes constantes a México, donde reside gran parte del año junto a su pareja.

"Vivo la mitad del tiempo en México, con mi novio y su familia y la otra mitad en un avión. Es un sitio muy especial para mí, porque forma parte de mi herencia familiar, un lugar al que pertenezco y que ahora estoy conociendo de una manera más íntima viviendo allí", revelaba recientemente Eva a la edición mexicana de la revista Vogue.

Publicidad

Bang Showbiz.