Eva Longoria sigue los consejos de Victoria Beckham para elegir vestido de novia

La actriz Eva Longoria ha reclutado la ayuda de su amiga la diseñadora Victoria Beckham para que le guíe a la hora de elegir un vestido de novia favorecedor de cara a su enlace con el empresario José Bastón.

"Victoria me está ayudando a elegir el vestido perfecto. Ella siempre sabe qué me queda bien y es una de las pocas personas en todo el mundo que me diría la verdad si algo me sentara fatal", explicó la intérprete a la revista Closer.

Además, la ex Spice Girl también está echándole una mano a Eva -que anteriormente estuvo casada con el actor Tyler Christopher y con el jugador de baloncesto Tony Parker- a organizar su despedida de soltera.

"Victoria y David siempre han sido muy buenos amigos para mí y Victoria quiere ayudarme a planear la despedida de soltera. Será mucho menos salvaje que la primera que celebré, algo así como un fin de semana relajante con mis amigas en un spa o algo muy discreto", añadió.

En el fondo, a Eva le gustaría poder olvidarse de los preparativos y la planificación de su gran día para casarse por sorpresa con su prometido.

"Estoy muy emocionada ante la perspectiva de casarme. Me gustaría escaparme y casarme en una isla remota, solo nosotros dos, pero nuestra familia y amigos nunca lo permitirían, especialmente Victoria".