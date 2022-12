Eva Longoria siembra la polémica en la política estadounidense

Aunque la actriz Eva Longoria está tratando de dirigir su actividad pública a mejorar las condiciones sociales de la comunidad hispana en Estados Unidos -a través de un nuevo proyecto denominado 'Latino Victory Initiative'-, solo ha conseguido por el momento recibir un aluvión de críticas por parte de los sectores conservadores de la política norteamericana, quienes le acusan de haber "politizado" su propuesta al rodearse únicamente de colaboradores y figuras del Partido Demócratra.

"Eva Longoria debería dedicarse directamente a la política en vez de fingir que sus propuestas sociales están al margen de los partidos. A ella no le interesa el bienestar de la comunidad latina, sino hacer campaña por el Partido Demócrata de cara a las próximas elecciones. De otra forma, no se explica que haya ignorado a hispanos tan destacados como los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, y los gobernadores Susana Martinez y Brian Sandoval, todos republicanos, para su movimiento de apoyo a los latinos", explicó un portavoz del Partido Republicano al portal de noticias Latin Times.

Los representantes de la organización solidaria auspiciada por Eva Longoria no han tardado en rechazar las críticas y en hacer hincapié en que sus propuestas encaminadas a una mejor representación política de los latinos no contienen una agenda electoral oculta, pero lo cierto es que la extrovertida intérprete nunca ha disimulado que es una activa seguidora del Partido Demócrata y, además, amiga personal del presidente Barack Obama y de otros conocidos rostros de la formación política.

"Siempre he tratado de defender todas aquellas causas que me parecen justas y positivas, por lo que no podría verme mejor representada en la Casa Blanca que con un presidente como Barack Obama. Al igual que yo, el presidente trabaja muy duro por asegurar el acceso de todos a la educación y a un sistema de salud equitativo, sin olvidar la importancia de la reforma migratoria y un marco de oportunidades laborales para todos", defendía la famosa artista en un discurso durante la campaña de reelección del mandatario, antes de ser elegida por el propio Obama para dirigir los actos de inauguración de su segundo mandato.