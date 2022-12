Eva Longoria se lleva el trabajo de vacaciones

Aunque la temporada estival es el momento preferido por la mayoría de las celebridades para desconectar de sus compromisos profesionales, la imparable Eva Longoria no puede evitar mantener activo su calendario de trabajo incluso durante sus escapadas vacacionales, una actitud que, sin embargo, no parece impedirle disfrutar de las atracciones turísticas de los paradisíacos destinos que visita con frecuencia.

"No puedo evitar hacerlo siempre: mezclo trabajo y vacaciones. Piensa que, por mi profesión, viajo sin parar. Recientemente he estado en Australia, y lo que hago es organizarme para quedarme dos o tres días más y conocer el país. Ya que tengo que desplazarme, pues aprovecho y saco tiempo para todo", confesó en conversación con el portal Mujer Hoy.

Una de las razones que empuja a la simpática intérprete a llevar una existencia casi nómada es su firme compromiso con un sinfín de proyectos solidarios, una labor que ha ocupado la mayor parte de su tiempo desde que se despidiera hace dos años de la serie que la lanzó al estrellato, 'Mujeres Desesperadas'.

De hecho, hace apenas unos días Eva ejercía de maestra de ceremonias en la exitosa gala benéfica que organiza cada verano en la ciudad de Marbella con el fin de recaudar fondos destinados a su fundación solidaria, una cita que no le impidió disfrutar durante unas horas de las bondades de la Costa del Sol mientras ponía en práctica sus conocimientos de la lengua española.

"Me encanta España. La gente, la comida, la cultura, poder hablar español, y eso que me intimida bastante, porque soy consciente de que estoy en la cuna del idioma y me produce miedo, ya que no quiero hacerlo mal", confesó la polifacética actriz al mismo medio.