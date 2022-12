Eva Longoria revela sus secretos para mantener su envidiable físico

Si hay algo que consigue exasperar a Eva Longoria es la gente que se lamenta por no poder tener una figura tan espectacular como la suya, pero que al mismo tiempo siempre se inventa excusas para no acudir al gimnasio o para saltarse la dieta.

"Según te haces mayor, la gente quiere saber cuál es tu secreto para tener buen aspecto, y no hay ningún secreto, es cuestión de hacer dieta y ejercicio. La gente dice que come sano, pero después no hacen ejercicio. O corren todos los días pero no consiguen perder peso. Eso es porque tienes que hacer las dos cosas. En mi caso, depende del momento, pero suelo hacer dietas detox para sentirme mejor, para perder peso dejo de comer azúcar y a veces también sigo una dieta vegana", declaró la actriz a la edición australiana de la revista Vogue.

Eva tampoco tolera la típica excusa de falta de tiempo para no acudir al gimnasio, ya que ella es el ejemplo perfecto de que cuando hay interés siempre se encuentra un hueco libre a lo largo de la semana.

"Desperdiciamos más tiempo del que podrías imaginarte. La gente siempre dice: 'No tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para esto otro'. Pero cuando te comprometes con algo y lo conviertes en tu prioridad, de repente te das cuenta: 'Vaya, sí que tenía tiempo'. Cuando empecé a estudiar mi máster, tenía que ir a clase los lunes y los miércoles de siete a diez de la noche, tenía que ir en coche después de grabar 'Mujeres Desesperadas' y la gente siempre me preguntaba: '¿De dónde sacas el tiempo?', y yo siempre respondía: 'Bueno, no lo sé, pero los lunes y los miércoles son para ir a clase'", añadió.

Por: Bang Showbiz