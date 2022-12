Eva Longoria renuncia al azúcar durante tres meses para conservar su figura

A sus 40 años, Eva Longoria continúa trabajando muy duro para conservar el espectacular físico que la convirtió en una de las mujeres más deseadas del mundo, y no se avergüenza de ello, por lo que no tiene ningún problema en reconocer que su dieta le obliga a renunciar de forma regular a la pasta, el arroz, el pan y los dulces durante periodos de tres meses para compensar los excesos previos.

"En general soy una chica muy moderada, pero a veces no como azúcar durante tres meses. Renuncio a cualquier azúcar o cualquier hidrato simple que pueda convertirse en azúcar, como la pasta, el arroz y el pan", confesó la intérprete a la revista Glam Belleza Latina, insistiendo en que tan radical dieta no le supone ningún esfuerzo: "Me criaron a base de verduras. Me pirro por cualquier cosa verde: espinacas, brócoli o coles de Bruselas...".

Por suerte para Eva, al menos uno de sus atributos más envidiados, su frondosa melena, es totalmente natural y no requiere ningún cuidado excesivo por su parte, algo que ella agradece a sus raíces mexicanas.

"Sinceramente, tengo mucha suerte de ser mexicana. ¡Las americanas de origen mexicano tienen un pelo magnífico! Kenny [su peluquera habitual] siempre me dice: 'Por Dios, todo el mundo viene a verme para preguntarme qué extensiones de pelo llevas. Y tengo que decirles: 'No, es que es mexicana. Su pelo es así'", explicó divertida la actriz.