Eva Longoria quería ser rubia de pequeña

A pesar de que la actriz Eva Longoria (40) es considerada una de las bellezas más exóticas de Hollywood, en su infancia habría preferido parecerse más a sus hermanas rubias y de ojos claros, ya que como consecuencia de sus rasgos latinos la llamaban "patito feo".

"Yo era el patito feo, aunque no lo creáis, porque míralas a ellas, son rubias con ojos claros y yo soy morena. Pero ahora dicen que era mi madre la que me lo decía...", bromeaba la actriz en el programa 'Flash Moda' de TVE.

Sin embargo, Eva tiene mucho que agradecer a su ascendencia mexicana -su actual novio Pepe Bastón también proviene del país azteca- porque tras interpretar el papel de Gabrielle Solís con el que saltó a la fama en la serie 'Mujeres Desesperadas', vuelve a ponerse en la piel de una latina en su nueva serie, 'Hot and Bothered'.

"Estoy viviendo un sueño ahora mismo, aunque espero poder hacer más con mi tiempo y con mi trabajo", añade.

Eva siempre se ha caracterizado por romper moldes en Hollywood, de hecho recientemente confesó ser una persona "muy hábil para las cosas de casa", es más ella misma cose sus propias cortinas y cojines.

"La gente ni se imagina lo hábil que soy para las cosas de casa. Tenía una mi***a de apartamento y mi tía Elsa venía por allí. Se volvía loca si no tenía cortinas o cojines bonitos. No podía pagarlos, así que ella me decía: 'Pues hazlos'. Así que iba a la tienda de telas, me compraba telas con descuento y cosía mis propios cojines", reveló Eva a la revista InStyle.