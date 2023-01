Eva Longoria pasará la Navidad en la India

La actriz Eva Longoria está viajando actualmente por la India, donde ayer martes visitó en la ciudad de Gurgaon un centro para niños de la organización Charity House junto a su prometido José Antonio Bastón. En lugar de regresar a Estados Unidos, Eva celebrará la Navidad la próxima semana en el país porque tiene que estar en Dubái en Nochevieja.

"Esta Navidad la pasaré en la India. Será la primera vez que vaya. Como nunca he estado ahí y tengo que ir a Dubái pensé que debía hacerlo", contó a la agencia de noticias BANG Showbiz.

La actriz voló a la India después de comprometerse con su novio el pasado domingo en Dubái durante una romántica excursión por el desierto, donde José le propuso matrimonio entre las dunas con un impresionante anillo compuesto por un rubí rodeado de diamantes.

"Ummm acaba de pasar esto... #Comprometidos #Dubái #Felicidad", escribió Eva junto a la foto con la que anunció su compromiso en las redes sociales, en la que aparecía besando a José.

La noticia de la próxima boda de Eva, que será la tercera para ella y la segunda para su pareja, llega después de varios meses en los que no han parado de circular rumores de todo tipo sobre su vida privada: desde que ya se había comprometido hasta que había decidido casarse en secreto. Uno de los culpables de tanta especulación fue el anillo similar a una alianza que la actriz lucía en el dedo anular en una foto que compartió en las redes sociales durante su viaje a Australia el pasado julio, que le obligó a aclarar que aún no había pasado por el altar.

"No es la primera vez que han dado esta misma noticia. Es sencillamente uno de mis anillos favoritos de Martin Katz que generalmente suelo llevar en el dedo índice, pero cuando viajo me hincho tanto que lo muevo de un dedo a otro. Pronto voy a tener que ponérmelo en el meñique por culpa de toda la retención de líquidos que estoy acumulando en los aviones. No tenemos ningún anuncio que hacer. Estamos felices y bien", aseguraba Eva en el programa australiano 'Today'.