Eva Longoria no se plantea recurrir a la cirugía estética

Teniendo en cuenta que, a sus 39 años, la actriz Eva Longoria sigue siendo considerada una de las mujeres más atractivas del mundo y un indudable icono de estilo, no resulta demasiado sorprendente que a la estrella televisiva ni se le haya pasado por la cabeza la idea de realzar su belleza a través del uso del bisturí. Además de dejar entrever que jamás renunciaría a la belleza natural que proyecta su rostro, la que fuera protagonista de 'Mujeres Desesperadas' se confiesa "demasiado joven" para recurrir a este tipo de técnicas tan artificiales.

"Quiero pensar que soy demasiado joven todavía para pasar por el quirófano, aunque entiendo que cada uno afronta el paso del tiempo a su manera. Creo que la cirugía restaría naturalidad y expresividad a mi rostro, y eso es algo que no estoy dispuesta a perder", reveló la popular intérprete a la revista francesa Signé Beauté, antes de hacer pública su gran alternativa para seguir irradiando el mismo atractivo físico que en años anteriores.

Publicidad

"Jamás me veréis con un vestido gigante de esos que llevan las princesas, con faldas amplias que destaquen demasiado mi figura. Precisamente porque soy pequeña y delgada, siempre opto por prendas ceñidas que se ajusten a mi silueta y potencien las curvas. Por lo general, tampoco utilizo vestidos negros, me encanta jugar con los colores porque soy latina y eso es parte de mi carácter", añadió en la misma entrevista.

Desde que saltara a la fama con su papel de Gabrielle Solís ('Mujeres Desesperadas') por sus dotes humorísticas y por el hecho de ser un codiciado objeto de deseo para hombres de todo el mundo, la actriz texana ha tratado de alejarse progresivamente de esa imagen de mito sexual que le ha acompañado en la última década para optar por la sofisticación que le proporciona su alabada trayectoria como activista y filántropa. Sin embargo, eso no le ha impedido seguir erigiéndose como modelo de referencia para muchas mujeres a través de su trabajo como embajadora de la línea de cosméticos L'Oreal, un cargo que todavía no ha conseguido asimilar por completo.

"No os voy a engañar, me sorprendió muchísimo que me ofrecieran este trabajo porque nunca pensé que pudiera encajar en este perfil. Cuando era pequeña, me sentía como el patito feo de mi familia y nunca se me pasó por la cabeza que pudieran asociarme con el concepto de belleza femenino", concluyó.