Eva Longoria no se avergüenza de hablar un español imperfecto

Aunque la actriz Eva Longoria ha reconocido en varias ocasiones que resulta complicado ser aceptado en la comunidad latina estadounidense si no se habla español, como es su caso, hace ya tiempo que dejó de importarle lo que piensen de ella cuando ofrece entrevistas en ese idioma y comete algún error gramatical.

"Esa es la historia de mi vida... Pertenezco a la novena generación de una familia latina en Estados Unidos, estoy muy desconectada del idioma. No crecí hablando español, así que lo aprendí cuando ya era mayor. Me esfuerzo al máximo, pero no me importa si no digo la palabra correcta. Aprendo de mis errores", confesó la intérprete en una entrevista al portal Glam Belleza Latina.

Eva es muy consciente de que hay muchos otros latinos que lidian con una situación parecida, por eso ha querido hacerles un guiño con el personaje que interpreta en su nueva serie, 'Telenovela', en la que da vida a Sofia, una estrella de telenovelas que no habla español y que tiene que aprender sus diálogos fonéticamente.

"Es algo que ayuda a que la audiencia se sienta identificada con Sofia", añadió.

Además de dar vida a la protagonista de la historia, Eva también dirige y produce la serie, lo que sumado a su carrera en Hollywood y a sus obras benéficas apenas le deja tiempo libre. Sin embargo, eso no afecta a su vida sentimental porque su novio, el empresario José Antonio Bastón, entiende lo importante que es su trabajo para ella y siempre le apoya en sus decisiones.

"Tengo un buen equilibrio en mi vida. Tengo un gran novio que entiende lo importante que es mi trabajo para mí y yo entiendo lo importante que es su trabajo para él. Se trata de equilibrar cada día, pero funciona", contaba en exclusiva a la agencia de noticias BANG Showbiz.