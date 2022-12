Eva Longoria no sale de casa sin su almohada favorita

Cada persona es un mundo a la hora de viajar, con sus manías y sus supersticiones, y Eva Longoria no iba a ser menos. La actriz no es capaz de subirse a un avión sin su almohada preferida -siempre del mismo tipo- y un pequeño neceser de costura, por aquello de que nunca se sabe qué puede pasar.

"Siempre viajo con una almohada ortopédica. Uno de mis seguidores de Instagram me dijo una vez que era mi más fiel acompañante. Y también llevo siempre aguja e hilo, para cualquier tipo de emergencia estilística. Mis amigos me han pedido que les arregle el bajo de los vaqueros... ¡una incluso me tuvo que pedir que le cosiera el vestido de novia!", reveló la intérprete a Us Weekly.

Publicidad

Aunque pueda resultar sorprendente que una estrella de la talla de Eva viaje con una serie de objetos tan mundanos en su equipaje, a ella le parece lo más normal del mundo porque se considera una persona 'corriente' a la que le gusta relajarse sentándose delante de la máquina de coser para arreglarse ella misma su ropa o la de sus amigas.

"Sí, coso a menudo. Mis amigas me traen sus vaqueros para que les meta los bajos, y sus faldas. Coso un montón. La gente no lo sabe, pero soy una persona muy casera. Prefiero estar en casa con un amigo antes que en cualquier otro lugar", aseguraba Eva en el programa 'The Lowdown with Diana Madison'.