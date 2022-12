Eva Longoria no puede controlar su lado más romántico

Pese a ser considerada una de las mujeres más atractivas de Hollywood, además de una de las latinas más influyentes, cuando se trata de asuntos del corazón Eva Longoria no puede evitar enfrentarse a los mismos problemas que el resto de los mortales.

De hecho, la actriz no puede más que reconocer que le resulta extremadamente complicado adaptarse a una nueva presencia masculina en su vida debido a su carácter independiente, y sobre todo, a su intensa agenda profesional.

"Soy muy independiente, una feminista convencida, además de activista política. Y tengo unas opiniones muy firmes. Pero al mismo tiempo, cuando estoy en una relación, me encanta que me hagan sentirme como una mujer. Ahí es cuando se complican las cosas, porque es difícil ceder las riendas de una parte de tu vida cuando estás tan acostumbrada a tener el control en cada momento", confesó a la revista LA Magazine la intérprete, quien mantiene una relación sentimental con el empresario mexicano José Antonio Bastón desde noviembre del año pasado.

Sin embargo, las complicaciones de compaginar su femineidad y su carrera no impiden que Eva siga dedicando gran parte de su tiempo a apoyar diversas campañas filantrópicas o políticas, un campo este último en el que siente que aún debe esforzarse por demostrar la validez de su opinión.

"Una de las pruebas más duras a las que me he tenido que enfrentar a lo largo de mi vida es demostrar que soy inteligente. Creo que a la gente se le anima a pensar equivocadamente que solo los políticos pueden estar comprometidos políticamente. Lo cual no es así, porque cualquiera puede interesarse por los asuntos de la política de su país".