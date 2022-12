Eva Longoria mima a su novio José Bastón preparándole el desayuno

El novio de Eva Longoria, el empresario mexicano José Bastón, es sin duda uno de los hombres más afortunados del mundo al haber conseguido enamorar a una de las actrices más deseadas de Hollywood que, además, se preocupa por prepararle desayunos saludables a su gusto siempre que tiene la oportunidad.

"Le gustan los desayunos que preparo. Intento variar. Él es una persona a la que le gusta comer sano, así que generalmente le preparo una tortita de arroz con aguacate y huevo frito", explica la intérprete a la revista HELLO!

La propia Eva es una fan confesa de las verduras, por lo que para ella resulta toda una suerte residir en una ciudad tan comprometida con el estilo de vida saludable como Los Ángeles.

"Yo podría ser fácilmente vegetariana porque me encantan las verduras y me parece que Los Ángeles es una ciudad que ayuda a llevar un estilo de vida saludable. Si vas a cualquier otra parte de Estados Unidos, son más en plan: '¿Brócoli? ¿Qué es eso?'. Pero sí, me encanta cocinar verduras", añade.

Sin embargo, Eva también tiene sus momentos de debilidad y muy de vez en cuando se permite abandonar la senda de la alimentación sana para comerse uno de sus platos favoritos: pizza con patatas fritas de bolsa.

"No puedo comerla muy a menudo, pero la pizza es una de mis comidas favoritas: la clásica con pepperoni. La pizza y las patatas fritas de bolsa. Soy una persona a la que le gustan más las cosas saladas, no me gustan demasiado los dulces".