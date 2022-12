Eva Longoria les cose los pantalones a sus amigas

La actriz Eva Longoria es un pozo sin fondo de sorpresas capaz de protagonizar una serie televisiva de éxito, encabezar campañas humanitarias o, en sus ratos libres, sentarse delante de la máquina de coser para hacer un favor a sus amigas y ahorrarles dinero en modistas.

"Sí, coso a menudo. Mis amigas me traen sus vaqueros para que les meta los bajos y sus faldas. Coso un montón", explicó la intérprete en el programa 'The Lowdown with Diana Madison', donde aseguró que su vida diaria es muy diferente a la que se esperaría de una estrella de su categoría: "La gente no lo sabe, pero soy una persona muy casera. Prefiero estar en casa con un amigo antes que en cualquier otro lugar".

Eva comparte gran parte de esa idílica vida doméstica con su actual pareja, el empresario mexicano José Bastón -padre de Natalia, Mariana y José Antonio junto a su exmujer, la actriz Natalia Esperón-, con quien ha descubierto lo agotador que puede resultar dirigir una casa llena de niños.

"Ya sabes que los niños son difíciles. Yo no tengo ninguno, pero sí tengo hijastros. Me encanta [ser su madrastra], pero es algo que te deja agotada", explicaba la actriz a su paso por el programa 'Extra TV'.

Por: Ban Showbiz