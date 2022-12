Eva Longoria le presta la misma atención a Barack Obama que a los demás

Aunque uno no tiene la oportunidad todos los días de hablar largo y tendido con el mandatario más poderoso del mundo, la actriz Eva Longoria asegura que en sus últimos encuentros con el presidente de Estados Unidos le ha escuchado con la misma atención e interés que dedicaría al modesto conserje de un colegio de su país, lo que deja entrever que la famosa intérprete se toma muy en serio el principio de igualdad entre todos los seres humanos.

"Soy una gran seguidora del presidente y me he implicado al máximo en muchas de sus políticas, pero la verdad es que cuando trato algún asunto importante con Barack Obama, lo hago desde el mismo nivel de respeto y consideración que utilizaría en cualquier otra conversación con quien tenga algo importante que decir. No importa la clase social de la que procedas, tu nivel de vida e incluso tu estatus institucional, todos merecemos ser escuchados", explicó la extrovertida intérprete a la revista Ocean Drive.

El argumento que transmite Eva Longoria con sus declaraciones hace referencia, entre otras, a la idea de que las apariencias engañan y de que las personas no deberían ser juzgadas por las primeras impresiones, una situación que ella misma debe afrontar a diario para convencer a la opinión pública de que, además de ser la mujer más sexy del mundo según la revista Maxim, también puede destacarse como una mujer "inteligente" y comprometida.

"Muchas personas todavía piensan que es una contradicción ser una mujer atractiva e inteligente al mismo tiempo, y creo que muchas de nosotras ya hemos dejado claro que ese no es el caso. He trabajado hasta la saciedad en los últimos años y, de forma paralela, he saciado mi curiosidad sobre el mundo que me rodea estudiando un máster y metiéndome en política. Estoy convencida de que para propiciar el cambio es necesario involucrarse todos los días en los temas de la comunidad", reflexionó la polifacética artista .

Tanto es así, que uno de los principales objetivos que tiene apuntados en su agenda de trabajo para los próximos meses es el de adentrarse en profundidad en el debate migratorio estadounidense, investigando por qué es tan problemático para algunos sectores que haya mexicanos que, como su familia, traten de construir una vida mejor en Estados Unidos.

"Es un tema que no solo me interesa por las implicaciones políticas y sociales que tiene, sino porque me siento personal y directamente identificada con ello. Vengo de una familia de origen mexicano y que está muy orgullosa de sus raíces, lo que nunca ha impedido que pudiéramos integrarnos perfectamente en la sociedad", apuntó.

Bang Showbiz.