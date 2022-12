Eva Longoria está más feliz que nunca

Ana Ortiz, amiga íntima de Eva Longoria, se alegra inmensamente de que la actriz por fin haya encontrado a un hombre como su actual pareja José Bastón, que no se siente amenazado por su éxito o por su belleza.

"Son una pareja guapísima, y nunca la había visto tan feliz. Me alegro mucho de que tenga a alguien que no se siente intimidado por ella y que no tiene miedo de su poder, de su belleza, de sus amigos o de su determinación. Él también es una persona muy determinada y la apoya enormemente", explicó Ana -una de las protagonistas de la serie 'Criadas y malvadas', de la que Eva es productora ejecutiva- a la revista People.

Tal es la admiración que Ana siente por su famosa amiga que siempre intenta convencerla de que se lance a la política y ponga en práctica sus "brillantes ideas".

"La animo a que lo haga todo el tiempo. Tiene unas ideas brillantes. Siempre es consecuente con lo que dice. Creo que sería una política maravillosa y que la gente querría escuchar lo que tiene que decir. Es preciosa, divertida y lista. ¡Tiene mi voto!", añadió.

Eva no consigue ocultar el buen momento que está atravesando en su vida e incluso atribuye a su buena relación con José el magnífico aspecto que luce a sus 40 años.

"Estoy realmente enamorada, básicamente todos los momentos que pasamos juntos son una bendición. La gente quiere saber cuál es el secreto para tener buen aspecto, pero no hay ninguno. En mi caso, estoy enamorada y eso tiene mucho que ver. Me cuido mucho, eso no es ningún secreto, llevo una dieta saludable y hago ejercicio", explicaba Eva al Daily Mail Australia.

