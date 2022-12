Eva Longoria está desempleada y en busca de trabajo

Eva Longoria está convencida de que todavía puede seguir extrayendo más horas productivas del día para complementar su carrera como productora, actriz, activista política y filántropa ; por lo que no duda en aprovechar sus encuentros con la prensa para anunciar públicamente que está "desempleada" y que busca trabajo.

" Han pasado solo unos meses desde que terminé mis estudios [un máster en Estudios Chicanos] y, aunque me siento aliviada, ahora tengo la impresión de que tengo un vacío en mi vida cotidiana. Puedo decir que estoy desempleada, porque me he quedado sin una de mis ocupaciones más importantes. Formarme en aquellos temas que preocupan a la comunidad latina y que están tan relacionados con el tema de la educación ha sido una de mis labores más gratificantes", explicó la intérprete a la revista Prestige.

Es precisamente el carácter hiperactivo de la afamada artista lo que le lleva a animar a todos sus seguidores a seguir su ejemplo y, de esta forma, maximizar hasta límites insospechados lo que pueden dar de sí las 24 horas del día, ya que la estrella televisiva no acepta que los grandes objetivos de la vida se vean mermados por la "pereza" y las malas "excusas".

"Muchas personas creen que no tienen suficiente tiempo para trabajar en todas aquellas metas que se marcan a lo largo de su existencia, pero en muchos casos esa falta de horas es una mala excusa para justificar sus inseguridades o directamente su pereza. En su momento me di cuenta de que solía desperdiciar buena parte del tiempo que tenía disponible, aunque ni yo misma era consciente de ello, pero ahora soy capaz de hacer que hasta los viajes en avión sean productivos", añadió al mismo medio.

Aunque parece estar concentrada exclusivamente en sus obligaciones profesionales, Eva también presume de su capacidad para mantenerse al corriente de las anécdotas de sus amigos , familiares y, por supuesto, de las necesidades diarias de su pareja, el empresario José Bastón.

"No voy a hablar de mi vida sentimental, pero sí que puedo decir que me siento muy afortunada de contar con seres queridos maravillosos que se preocupan por mí . Tengo la suerte de contar con una vida social y familiar muy ajetreada, siempre saco tiempo para cultivar mis amistades y, en general, soy muy feliz en el plano personal", concluyó.

Bang Showbiz.