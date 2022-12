Eva Longoria es una 'vegetariana frustrada'

Aunque la atractiva Eva Longoria lleva varios años sumida en una saludable dieta llena de frutas y verduras, la intérprete está segura de que no sería capaz de mantenerse "en pie" si se animara a desterrar de su vida la ingesta de cualquier producto cárnico. Describiéndose a sí misma como una "vegetariana frustrada", la que fuera protagonista de la serie 'Mujeres Desesperadas' lamenta no poder disimular la pasión que siente por el pollo y el cordero, un hábito que le impide abrazar la filosofía del respeto a los animales.

"Una vez traté de seguir un régimen completamente vegetariano, pero fracasé estrepitosamente. Como no tenía ni idea de la existencia de la leche de soja, los productos derivados de las almendras y otras sanas alternativas, me pasaba todo el día comiendo ensaladas. Creo que en alguna que otra ocasión me costó mucho mantenerme en pie y me mareaba con frecuencia, así que acepté que sería una vegetariana frustrada. Me encanta el pollo y la carne de cordero, no lo puedo evitar, pero lo siento por los animales", reveló la actriz texana a la revista Health.

Pero la extrovertida Eva no solo acredita a sus elecciones alimenticias -consumo de carne incluido- el espectacular estado de forma que luce a sus 39 años, sino que también agradece haber sido siempre una apasionada del deporte que, en el pasado, la llevó a ejercer como instructora física en varios gimnasios antes de dar el salto al mundo de la interpretación. Por esa razón, la artista de origen mexicano no se pierde ninguna de sus sesiones diarias de entrenamiento y dedica al menos dos horas al día en ejercicios cardiovasculares, yoga y musculación.

"Cuando estaba en Corpus Christi [su localidad natal de Texas] fui a la universidad y me licencié en Educación Física porque siempre me gustó el deporte y se me daba especialmente bien. Como también he sido entrenadora personal, sé lo importante que es mantener la constancia a la hora de ejercitarse. Ya no soy tan adicta al aerobic como en mis años de instructora, pero nunca dejo que la vagancia me impida seguir siendo activa", explicó la polifacética empresaria y productora, quien también se alegra de que sus continuos viajes por el mundo le ayuden a mantener la forma.

"Soy una corredora nata, y hace unos meses me recorrí buena parte de los jardines botánicos de Sídney y también di algunas vueltas alrededor de la torre Eiffel de París. Viajar es una de las mejores formas de ejercitarse, sobre todo si aprovechas la ocasión para admirar las vistas", bromeó.