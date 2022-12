Eva Longoria da el pésame a la familia Cruz

La actriz Eva Longoria (40) ha viajado hasta Marbella para asistir a la gala solidaria Global Gift, donde ha aprovechado para dar oficialmente el pésame a los Cruz tras la muerte del cabeza de familia, Eduardo.

La actriz estaba muy integrada en la familia de su exnovio, llamado Eduardo Cruz como su padre, con el que mantuvo una relación de un año.

"Me siento muy triste por la familia y espero que lo puedan llevar lo mejor posible", señaló la intérprete en declaraciones a los medios durante la gala.

Eva ha viajado sola esta vez a la isla -el año pasado estuvo acompañada por su pareja José Bastón- por lo que ha aprovechado también para relajarse, tomar el sol y lucir figura en bikini.

"No hay ningún truco, solo ejercicio y dieta, no hay ningún secreto, es mucho trabajo pero cuanto mayor seas es más difícil. A mí me encanta hacer ejercicio y comer bien, así que cada año es un poco más difícil", confesaba la actriz.

Pero no todo es diversión, ya que el viaje de Eva a España ha tenido un fin fundamentalmente solidario, algo que la intérprete ha querido dejar claro:

"Me encanta Marbella porque es una ciudad preciosa y la gente aquí es muy generosa y es el lugar favorito para todos los que vienen a las galas. Yo estoy apoyando a las mujeres que necesitan ayuda con la escuela, tenemos programas de empresarios y estamos haciendo muchas cosas buenas".