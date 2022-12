Eva Longoria compite con Brooklyn Beckham para ver quién llega antes al millón de seguidores en Instagram

El hecho de que el joven Brooklyn Beckham sea el hijo de una de sus mejores amigas, la diseñadora Victoria Beckham, no va a hacer que Eva Longoria se muestre menos dura con él después de que ambos iniciaran una competición para ver cuál de los dos conseguía antes más de un millón de seguidores en Instagram. De hecho, la actriz no ha tenido ningún reparo en pedirle a algunos de sus amigos más famosos que le hagan publicidad para asegurarse de que gana la apuesta.

"¡Seguid a Eva Longoria para que derrote a Brooklyn consiguiendo un millón de seguidores! Es broma, ¡adoramos a Brooklyn!", escribió la maquilladora Anastasia Soare, propietaria de la marca de cosméticos Anastasia Beverly Hills, en su cuenta de Instagram.

El propio Brooklyn fue el encargado de compartir hace unos días su particular apuesta con la intérprete, quien por el momento le lleva 2.000 seguidores de ventaja.

"¡Te echo una carrera hasta llegar al millón!", anunciaba Brooklyn en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que se aprecia la información sobre el número de seguidores y publicaciones de sus respectivas cuentas.

La estrecha relación de Eva con Victoria comenzó cuando la familia Beckham se mudó a Los Ángeles debido a la carrera profesional de David y con el paso de los años se ha ido afianzando hasta el punto de que el matrimonio quiso depositar en la actriz la responsabilidad de ser la madrina de su hija Harper (3).

"Victoria me ha pedido que sea la madrina de Harper y, por supuesto, he dicho que sí. Estoy encantada. Harper es sencillamente adorable", aseguraba Eva al periódico The Mirror.