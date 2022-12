Eva Longoria: 'Cada momento que paso junto a José Bastón es una bendición'

Aunque Eva Longoria es poco dada a revelar detalles sobre su relación sentimental con el empresario mexicano José Bastón, en ocasiones es incapaz de esconder lo enamorada que está de su pareja, junto a quien trata de disfrutar de cada momento consciente de lo afortunada que es de tenerle a su lado.

"Estoy verdaderamente enamorada. Cada momento que pasamos juntos es una verdadera bendición. La gente siempre quiere saber cuál es el secreto para tener buen aspecto, pero no lo hay. Estoy enamorada, eso influye mucho en mi caso. Tampoco es ningún secreto que me cuido mucho, como de manera saludable y hago ejercicio", reveló la intérprete al periódico Daily Mail Australia.

Sin embargo, Eva no se plantea todavía la posibilidad de pasar por el altar juntos, a pesar de los constantes rumores sobre su vida personal y sus 'compromisos' o 'bodas secretas' con José.

"No lo sé la verdad, tampoco lo he pensando demasiado. Ahora nos estamos dedicando a vivir el momento", añadió.

En su actual viaje a Australia, Eva se ha visto obligada a desmentir una vez más la noticia de que se había casado con su novio después de hacer saltar las alarmas en torno a una posible boda tras compartir en las redes sociales una foto en la que lucía un anillo similar a una alianza en el dedo anular.

"No es la primera vez que han dado esta misma noticia. Es sencillamente uno de mis anillos favoritos de Martin Katz que generalmente suelo llevar en el dedo índice, pero cuando viajo me hincho tanto que lo muevo de un dedo a otro. Pronto voy a tener que ponérmelo en el meñique por culpa de toda la retención de líquidos que estoy acumulando en los aviones. No tenemos ningún anuncio que hacer. Estamos felices y bien", reconocía Eva en el programa australiano 'Today'.

Por: Bang Showbiz