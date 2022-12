Eva Green no tiene problema con aparecer desnuda en sus películas

La actriz francesa Eva Green ha protagonizado durante su carrera varias escenas en las que ha tenido que aparecer desnuda por exigencias del guion. En películas como 'Soñadores', '300' o 'Sin City 2' la actriz ha tenido que rodar ligera de ropa, algo que no le gusta especialmente pero que olvida cuando se mete en su personaje y se pone delante de las cámaras.

Publicidad

""Me meto tanto en el papel que me olvido... Si hablamos acerca de una escena en la que estoy desnuda me paralizo, pero de alguna manera después olvido que no llevo ropa y eso que no me gusta estar desnuda", declaró la actriz.

Sin embargo Eva asegura que no se desnudaría si no viera que es imprescindible para el papel. "Nunca hago un desnudo gratuitamente".

La actriz -que protagoniza el calendario Campari 2015 'Mitología Mixology'- vive con pasión su vocación, por ello ha tenido que aprender a controlar los nervios que desde niña le producía hablar en público.

"Es algo raro. Cuando iba al colegio nunca hablaba delante de mucha gente y ahora ya me ves. Siempre me pongo nerviosa, aunque ahora quizás me sienta un poco más segura".

Publicidad

Por: Bang Showbiz