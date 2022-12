Eugenia Suárez: 'Mi beso con David Bisbal fue muy profesional'

Aunque el imparable David Bisbal y la actriz argentina Eugenia 'la China' Suárez protagonizan un tórrido romance en el nuevo videoclip del artista almeriense, ninguno de los dos se atreve a dar más detalles sobre la forma en que su relación profesional ha derivado en un estrecho vínculo afectivo, pero lo que está claro es que la exuberante intérprete no podría estar más encantada con la "humildad" y el carisma personal de quien ya es su artista favorito.

"David Bisbal es un bombón, me encanta su música y creo que es una persona muy graciosa que te conquista al primer segundo. Además, el chico no podría ser más talentoso y humilde, cuando estás a su lado no te hace sentir que es David Bisbal, alguien que tiene una carrera admirable y que ha hecho todo para alcanzar su sueño", se sinceró Eugenia en el programa de televisión argentino 'FansWorld'.

Pese a dejar claro que todavía sigue siendo una mujer soltera, la atractiva actriz se niega a admitir rotundamente que no haya posibilidad alguna de que acabe enamorada del apuesto David Bisbal, ya que en sus declaraciones deja entrever que la profesionalidad de la que hizo gala durante la citada grabación no implica que, en ese momento, no la invadieran todo tipo de sentimientos.

"Sí que es verdad que hubo beso [en el vídeo], pero fue todo muy profesional por nuestra parte. Me sorprendió que fuera tan buen actor y tan natural a la hora de interpretar, acabamos divirtiéndonos mucho y se nota que había buena onda entre nosotros. Pero ahora mismo estoy soltera, muy contenta y sin demasiado tiempo para pensar en el amor", explicó la extrovertida intérprete antes de dejar la puerta abierta a un probable romance.

"Nunca se sabe, porque jamás renunciaría al amor por cuestiones de trabajo. Soy muy apasionada y me gusta tener cerca a la persona que me gusta. Cuando me enamoro, la verdad es que no pienso demasiado en las consecuencias, porque no contemplo tener que decir 'no' a un hombre al que me siento profundamente atraída", añadió en la misma conversación.

Mientras que Eugenia Suárez no deja de compartir públicamente las sensaciones que le ha dejado trabajar de forma tan estrecha con el astro de la música, Bisbal prefiere seguir jugando al despiste con los medios de comunicación y promocionar con ilusión los numerosos conciertos que le esperan durante los próximos meses en Estados Unidos y en España, aunque a veces les lance algún jugoso titular con el que seguir especulando sobre su vida sentimental.

"Con la China lo que voy a hacer es grabar un videoclip en Argentina, pero nunca se sabe, el amor es ciego y aparece cuando menos te lo esperas", reconocía en una rueda de prensa en México.