Eugenia Suárez declara su amor a David Bisbal

El nuevo año parece haber relajado la política de privacidad a la que hasta ahora se habían atenido David Bisbal y la actriz argentina Eugenia Suárez desde que comenzaran su relación el pasado verano en el rodaje del videoclip 'Tú y yo', como ha demostrado la joven al compartir por primera vez en las redes sociales una fotografía besando a su pareja, aprovechando de paso para dar gracias por haber podido encontrar por fin el amor junto a él.

"Llegaste en el 2014 para no irte nunca más. Te quiero [tanto] que no me alcanza el corazón. Gracias por quererme y por disfrutar de mi felicidad. Sos mi todo", escribió la intérprete en su cuenta de Instagram.

Esta pública declaración de amor contrasta notablemente con la actitud que desplegaron tanto Eugenia como Bisbal a su llegada a Buenos Aires la semana pasada para celebrar juntos el final del 2014, donde no pudieron ocultar su disgusto ante la presencia de los paparazzi, con quienes la argentina protagonizó un breve enfrentamiento verbal para evitar que fotografiaran a su hija Rufina (1) que más tarde quiso aclarar ante sus seguidores en Twitter:

"No expongo a mi hija y no me gusta que me obliguen a hacerlo. Resguardaré siempre que pueda y como pueda su privacidad".

Pero la argentina no es la única que intenta mantener su vida privada lo más alejada de la atención pública, aunque en el caso de Bisbal parece que es capaz de lidiar con más paciencia que Eugenia con las consecuencias de su fama.

"Mi vida no es tan íntima como antes, a veces me gustaría estar en un bar con mis amigos pero sé que no puedo. Forma parte del trabajo y no me obsesiona, no suelo buscar con ansiedad todo lo relacionado conmigo porque no tendría vida", explicaba recientemente el almeriense en una entrevista al programa 'Fuera de Contexto' de Antena 3.