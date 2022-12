¿Están Eva Mendes y Ryan Gosling comprometidos?

La guapa Eva Mendes ha alimentado los rumores de un posible compromiso con Ryan Gosling (34) al lucir un nuevo anillo, con una enorme esmeralda, en la red social Instagram.

Eva (41) es madre, precisamente, de una niña de 10 meses de nombre Esmeralda, y ya sea por esa razón o por otra, la actriz no parece querer quitarse la sortija. Así, se ha dejado ver con la magnífica joya desde el pasado 25 de julio, y ayer martes también la llevó puesta durante un evento de Estée Lauder celebrado en Miami (Estados Unidos).

Cierto es que Eva luce la esmeralda en la mano derecha, en lugar de en la izquierda donde debería hacerlo en caso de estar comprometida, pero esto podría estar haciéndolo para despistar a fans, periodistas y curiosos, según publica el MailOnline.

Hasta el momento, ni Eva ni Ryan han considerado necesario tener que aclarar cuál es su relación, aunque Eva sí que había dicho anteriormente que el matrimonio le parecía algo "muy poco sexi".

"Yo no estoy en contra del matrimonio para otra gente. Y me encanta la idea de la unión. Todo eso es muy bonito. Pero creo que es algo pasado de moda y arcaico. Se hacía para unir tierras antiguamente, ¿puede haber algo menos romántico? Yo realmente pienso que es muy sexi estar con alguien a los 50 o 60 años y decir: 'Ese es mi novio'. Creo que lo de marido y mujer es simplemente muy poco sexi. Si quieres a alguien y tienes una unión espiritual, no creo que necesite un papel por el hecho de que la sociedad me lo diga", contaba Eva a Chelsea Handler en 2011 en el programa Chelsea Lately.

Por: Bang Showbiz