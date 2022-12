Esta es la postal navideña de los Kardashian que costó 483 millones de pesos

El coste del extravagante posado navideño que este año ha protagonizado la famosa familia Kardashian ha ascendido a 250.000 dólares (483 millones de pesos), precio que incluye el vestuario utilizado por todos los miembros de la familia y en el que destaca el escotado vestido de Yves Saint Laurent que luce Kim.

"No fue un posado barato, fue la productora de 'Keeping Up with the Kardashians' la que pagó la factura. Pelo, maquillaje, vestuario, todo fue pagado por la productora, mientras que las Kardashian no pagaron un céntimo por su tarjeta de Navidad", desveló una fuente al portal RadarOnline.com.

El escenario escogido por la televisiva familia para dar la bienvenida a la Navidad no se parece a los utilizados en ocasiones anteriores. Se trata de un casino futurista en el que los miembros de la famosa familia se entremezclan con maniquíes incompletos y luces de neón.

El reconocido fotógrafo David LaChapelle tomó la original fotografía, algo que no fue fácil de conseguir, ya que Kim tuvo que persuadirle para que aceptara el encargo.

"En un primer momento David se opuso porque hace sesiones de fotos para las mejores revistas, pero Kim logró convencerle. Le llevó tres días prepararlo todo, estuvo muy pendiente de todos los detalles. Fue idea de Kim contratarle a él para la postal navideña", explicó la fuente.

La imagen muestra a Kris Jenner sentada en un cajero, mientras que Khloé y Kourtney posan con los hijos de esta, Mason y Penélope, y las hermanas pequeñas, Kendall y Kylie Jenner, aparecen en el centro presumiendo de vestidos.

Por su parte, Bruce Jenner -que recientemente ha confirmado su separación de Kris- se situó en un extremo dentro de una cabina de cristal.

