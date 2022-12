¿Es Shawn Mendes el nuevo novio de Camila Cabello?

El cantante Shawn Mendes y la componente de Fifth Harmony Camila Cabello han hecho saltar las alarmas en torno a un posible romance entre ambos al intercambiar una serie de tuits durante los últimos días en los que coquetean y bromean abiertamente.

"A Camila se le da fatal mandar mensajes", aseguró en broma el joven en su cuenta de Twitter, a lo que la cantante respondió: "Yo aprenderé a mandar mejor mis mensajes cuando tú te vayas a la cama después de las 10 de la noche, abuelete".

"Dormir es muy importante, sí", le respondió Shawn para dar por zanjada la conversación.

Pero este no ha sido el único intercambio de mensajes que han protagonizado Camila y el intérprete, que ya anunció el pasado fin de semana a todos sus seguidores que tenía pensado retomar sus clases de español con ayuda de una profesora muy especial.

"Voy a intentar aprender español de nuevo", anunció Shawn para deleite de Camila, que parecía estar más que encantada ante la idea: "No te preocupes, aprenderás muy rápido porque tienes una profesora de español increíble cuyo nombre rima con Vamila Carmello".

De confirmarse el noviazgo entre Camila y Shawn significaría que la joven ha vuelto a encontrar el amor tras el final de su relación con Austin Mahone, que supuso un duro revés emocional para ella, especialmente después de que él asegurara que su ya expareja Becky G había sido su primera novia.

"No me arrepiento de nada, fue mi primer beso y mi primer amor. Es importante aprender a que te puede gustar una persona que, sin embargo, te rechace. No estábamos hechos el uno para el otro", afirmaba Camila a la revista Seventeen el pasado mes de mayo.