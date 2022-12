Es imposible seducir a Jennifer Lopez

Uno de los grandes inconvenientes para Jennifer Lopez de contarse entre las mujeres más deseadas del mundo es que le resulta muy difícil no intimidar a los hombres, incluso a aquellos con los que mantiene una relación estrictamente profesional. De hecho, el sex appeal de la artista a punto estuvo de echar por tierra el buen hacer interpretativo de Ryan Guzman, su compañero en la película 'The Boy Next Door', quien no sabía cómo enfrentarse al gran desafío de seducir a la diva del Bronx de una manera creíble en la gran pantalla.

"Todavía estoy tratando de averiguar cómo me las arreglé, la verdad que no lo sé. Estaba escrito en el guion, decía claramente que tenía que seducirla y besarla, así que simplemente tuve que hacerlo", confesó el joven intérprete al portal Variety Latino.

Pero detrás del atractivo físico de Jennifer se esconde una faceta aún más impresionante, la inagotable energía que le permite abordar un sinfín de proyectos profesionales a un mismo tiempo, hasta el punto de dejar fascinados a todos los miembros del equipo de su próxima película por ser tan infatigable como un "conejito a pilas".

"Aprendes muchísimo cuando trabajas con Jennifer porque ella es capaz de hacer cualquier cosa. Mientras rodábamos estaba escribiendo un libro, trabajando en su disco, grabando el programa 'American Idol' y ejerciendo de madre de dos niños. Siempre le decía: 'Jen, tienes que bajar un poco el ritmo o acabarás agotada'. Pero esa mujer es un conejito a pilas, nunca está quieta", añadió Ryan.

Por: Bang Showbiz