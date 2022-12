Entre los intereses de Taylor Swift está comprarse un castillo escocés

La carismática cantante está pensando en comprarse una castillo escocés del siglo XVI por 4.6 millones de libras (7m dólares, 6.5m euros) cerca del domicilio de su novio Calvin Harris y de su familia, según publica el MailOnline.

El castillo en el que ha puesto su interés sería perfecto ya que está solo a 90 minutos de la residencia de Harris en Edimburgo.

Tower of Lethendy, en Perthshire, fue construido en 1570 y cuenta con ocho impresionantes habitaciones, siete baños, 16 hectáreas de terreno, campo de golf de 18 hoyos, piscina climatizada, canchas de tenis y dos casas para empleados.

No es nuevo que Taylor quiera mudarse cerca de su pareja. Ya lo ha hecho anteriormente. Cuando salía con Conor Kennedy, en 2012, invirtió 4.9 millones de dólares en una casa en Cabo Cod (Massachusetts, Estados Unidos).

La fama de convertirse en vecina de sus novios le hizo a Taylor responder con humor a los comentarios.

"La gente dice eso de mí, que compro casas cerca del chico que me gusta. Si me gustas compraré alguna casa cerca para asustarte y que me dejes", contaba a Vanity Fair.

Taylor tiene viviendas en Nashville, Nueva York y Beverly Hills, así que esta sería la primera en Europa.