Enrique Iglesias y Nicole Scherzinger se dejan llevar por la música

El carismático Enrique Iglesias ha insistido varias veces en que su longeva relación con la extenista Anna Kournikova sigue siendo tan intensa como el primer día, pero eso no ha impedido que en las redes sociales aparecieran todo tipo de comentarios sobre la evidente química que el artista mantiene con su buena amiga Nicole Scherzinger, la artista con la que ayer miércoles compartió escenario y un sensual dueto en el festival de música que la MTV celebra estos días en Malta.

"Qué alegría volver a ver a Enrique y a Nicole cantando juntos. Los fans llevábamos años esperando que interpretaran 'Heartbeat' de nuevo y la verdad es que no nos han decepcionado. Menuda actuación, ha sido uno de los números más sexis que he visto en mucho tiempo", escribió una de sus seguidoras en Twitter, antes de que otras de sus fans se lamentaran tras haberse perdido semejante oportunidad. "No me lo puedo creer, para una vez que no voy a ver a Enrique porque estoy enferma, se lleva a Nicole al escenario. ¡Qué buena pareja hacen!", aseveró otra admiradora.

El artista español y la que fuera vocalista de las Pussycat Dolls derrocharon energía y complicidad durante una de las citas musicales más esperadas del verano, cantando a dúo la citada 'Heartbeat' que, en su videoclip original de 2010, les muestra igual de acaramelados y transmitiendo la misma pasión que ayer proyectaron en medio de la paradisíaca isla mediterránea. Tras protagonizar un número musical lleno de gestos de cariño y que dejó encantados a los fans que ambos comparten, se fundieron en un sentido abrazo y, una vez terminado el espectáculo, se reunieron en privado para ponerse al día y seguir cultivando su amistad.

"Estoy muy contenta de haber participado en la Isla de MTV [nombre del festival] y de encontrarme en uno de los lugares más maravillosos del mundo con buenos amigos", escribió en su cuenta de Twitter la atractiva Nicole -pareja del piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton- tras adjuntar una imagen que la retrataba junto a Enrique.