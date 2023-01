Enrique Iglesias y Anna Kournikova tienen un nuevo cachorrito

El cantante Enrique Iglesias y la extenista Anna Kournikova, su chica desde hace más de una década, han presentado oficialmente a través de sus redes sociales al nuevo integrante de su familia, un precioso cachorro de pastor alemán al que han llamado Max.

Tal y como es su costumbre, la pareja ha compartido por separado en sus respectivas cuentas de Instagram la primera imagen de su perrito con todos sus fans, fieles a su política de no mostrarse casi nunca juntos en la esfera virtual. En la publicación de la guapa rusa, se puede ver al animal jugando con un balón de fútbol casi tan grande como él, con el que saltaba a la vista que ya había probado sus pequeños dientes.

Publicidad

"Le damos la bienvenida al nuevo miembro de nuestro equipo", anunció Anna junto al vídeo, mientras que el famoso intérprete se limitó a incorporar a su perfil una foto suya junto al animal acompañada del mensaje: "Mad Max".

Max compartirá casa y las atenciones de sus famosos dueños con Jack, el querido retriever de Enrique y uno de los protagonistas indiscutibles de sus tablones en las redes sociales, en las que muestra las habilidades de su perro para jugar al fútbol, al tenis y balancear objetos sobre el hocico.

La nueva mascota de Enrique y Anna pertenece a la misma raza que Lucas, el pastor alemán de la pareja que murió en 2014. Su pérdida afectó profundamente al artista, especialmente porque sucedió mientras él se encontraba lejos de su casa -en Miami- promocionando su trabajo.

Publicidad

"No he dormido en dos días", reconocía en aquel momento a Billboard. "Es curioso que me haya vuelto a suceder algo así justo antes de lanzar un álbum, es como si se tratara del círculo de la vida", añadía el cantante, que en 2010 también había tenido que decir adiós a su otro perro, Grammy, poco antes de publicar su disco 'Euphoria'.

Esa dura experiencia le marcó hasta el punto de hacerle temer separarse de sus mascotas durante sus largas giras.

Publicidad

Mira también: Playback de Enrique Iglesias causa revuelo en Francia

"Creeme que me he planteado traerme a mis perros conmigo en muchas ocasiones, para poder visitar con ellos cada nuevo lugar. Pero por triste que me resulte admitirlo, cuando viajo tengo que estar trabajando casi todo el rato y sería demasiado duro para ellos", reconocía el artista en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Publicidad

Por: Bang Showbiz